Похищенные деньги Казпочты так и не найдены

— Я буду жаловаться до конца, у нас есть на руках неопровержимые доказательства того, что он невиновен. Мы это все предоставим в областном суде и будем доказывать невиновность моего мужа вплоть до ООН, — говорит жена осужденного Айым Батджанова.

Как следует из материалов дела, в августе 2016 в селе Кенжеколь было совершено разбойное нападение на отделение местной почты. Налетчик избил кассира и похитил почти четыре миллиона тенге: для аула — дерзкое и резонансное преступление. Главным подозреваемым в деле оказался 30-летний кровельщик Айдар Батджанов. Судебные разбирательства длились больше года. Дело возвращали на доследование три раза. В итоге суд приговорил обвиняемого к семи с половиной годам тюрьмы. Похищенные деньги так и не нашли, но ущерб преступник все равно должен будет возместить.