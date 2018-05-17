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21:25 (мск), источник: Zakon.kz

Похищенные деньги Казпочты так и не найдены

Главным подозреваемым в деле оказался 30-летний кровельщик Айдар Батджанов.

Источник: Zakon.kz

В Павлодаре вынесли приговор грабителю Казпочты — причем, с большим скандалом. Родные осужденного не согласились с решением, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

— Я буду жаловаться до конца, у нас есть на руках неопровержимые доказательства того, что он невиновен. Мы это все предоставим в областном суде и будем доказывать невиновность моего мужа вплоть до ООН, — говорит жена осужденного Айым Батджанова.

Как следует из материалов дела, в августе 2016 в селе Кенжеколь было совершено разбойное нападение на отделение местной почты. Налетчик избил кассира и похитил почти четыре миллиона тенге: для аула — дерзкое и резонансное преступление. Главным подозреваемым в деле оказался 30-летний кровельщик Айдар Батджанов. Судебные разбирательства длились больше года. Дело возвращали на доследование три раза. В итоге суд приговорил обвиняемого к семи с половиной годам тюрьмы. Похищенные деньги так и не нашли, но ущерб преступник все равно должен будет возместить.

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