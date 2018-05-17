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21:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Таксист, ограбивший и убивший учительницу, осужден на 19 лет в Шымкенте

Преступника вычислили благодаря мобильному телефону убитой, который он продал.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. В Шымкенте суд поставил точку в нашумевшем деле о таксисте-убийце, передает телеканал КТК.

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В январе этого года мужчина ограбил, а затем расправился со своей пассажиркой. Как выяснилось, осужденный должен был погасить кредит и около банкомата увидел, как девушка снимает деньги. Под благовидным предлогом он вывез ее из города и убил. Теперь мужчина проведет в колонии 19 лет.

«Он сначала совершил разбойное нападение в отношении потерпевшей, а потом с целью сокрытия преступления он убил потерпевшую. Прокурор просил 18 лет, но мы осудили его на 19 лет. Почему? Потому что, учитывая всю тяжесть совершения преступления, мы назначили ему 19 лет», — отметил судья Самиддин Темиралиев.

Осужденный выплатил семье, погибшей два миллиона тенге в качестве возмещения ущерба. Как говорят родители погибшей, на эти деньги они будут растить внуков, которые остались без мамы.

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