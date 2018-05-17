Таксист, ограбивший и убивший учительницу, осужден на 19 лет в Шымкенте

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. В Шымкенте суд поставил точку в нашумевшем деле о таксисте-убийце, передает телеканал КТК.

Читайте также Задержан второй обвиняемый в убийстве полицейского и его друга в Есике

В январе этого года мужчина ограбил, а затем расправился со своей пассажиркой. Как выяснилось, осужденный должен был погасить кредит и около банкомата увидел, как девушка снимает деньги. Под благовидным предлогом он вывез ее из города и убил. Теперь мужчина проведет в колонии 19 лет.

«Он сначала совершил разбойное нападение в отношении потерпевшей, а потом с целью сокрытия преступления он убил потерпевшую. Прокурор просил 18 лет, но мы осудили его на 19 лет. Почему? Потому что, учитывая всю тяжесть совершения преступления, мы назначили ему 19 лет», — отметил судья Самиддин Темиралиев.