Мужчина, пытавшийся убить пенсионерку, нападал на женщин на юге Москвы
Мужчину, который покушался на убийство пенсионерки в столице, заподозрили в разбойном нападении на женщин на юге города.
Мужчину, который покушался на убийство пенсионерки в столице, заподозрили в разбойном нападении на женщин на юге города.
РИАМО — 17 мая. Мужчину, который покушался на убийство пенсионерки в столице, заподозрили в разбойном нападении на женщин на юге города, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщает
«Следователи СКР допросили подозреваемого в покушении на убийство пенсионерки и двух разбойных нападениях на женщин на юге Москвы», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Ранее представитель