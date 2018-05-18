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02:43 (мск), источник: РИАМО

Мужчина, пытавшийся убить пенсионерку, нападал на женщин на юге Москвы

Мужчину, который покушался на убийство пенсионерки в столице, заподозрили в разбойном нападении на женщин на юге города.

РИАМО — 17 мая. Мужчину, который покушался на убийство пенсионерки в столице, заподозрили в разбойном нападении на женщин на юге города, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Следователи СКР допросили подозреваемого в покушении на убийство пенсионерки и двух разбойных нападениях на женщин на юге Москвы», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова сообщила о том, что в Москве полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство пенсионерки — житель столицы избил женщину и ударил несколько раз шилом.

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