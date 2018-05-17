Смертельное отравление 5 жителей Слуцка: пили токсичный растворитель

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Смерть пятерых жителей Слуцка, по предварительным данным, наступила от употребления токсичного растворителя ацетонитрила, сообщила в четверг официальный представитель управления ГКСЭ по Минской области Вероника Барковская.

Граждане употребляли неизвестный напиток 23 марта, после этого трех человек — мужчину и двух женщин — доставили в больницу, где они на следующий день скончались. В последующие дни за медпомощью обратились еще одна женщина и 42-летний мужчина с похожими симптомами — они тоже умерли.

«Проведена химическая экспертиза, и сейчас мы можем утверждать, что ацетонитрил эксперты обнаружили в организме каждого из умерших», — цитирует ресурс Млын слова Барковской.

По информации представителя ГКСЭ, скорее всего, причиной гибели всех пятерых жителей Слуцка было отравление данным веществом.

При этом Барковская отметила, что окончательные выводы делать пока рано, так как судебно-медицинская экспертиза еще проводится.

Как ранее сообщал Sputnik, бутылку с неизвестной жидкостью граждане нашли на полигоне бытовых отходов. В настоящее время по факту смерти людей УСК по Минской области проводит проверку.