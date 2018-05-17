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17 мая, источник: Интерфакс

Одного из фигурантов «дела реставраторов» обвинили в хищении 450 млн рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Следствие по уголовному делу о хищении 450 млн рублей при строительстве зданий Эрмитажа предъявило обвинение в мошенничестве главе группы компаний «Роспан» Никите Колесникову, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

«Н. Колесникову также предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в «Интерфакс».

В нем отмечается, что в суд будет направлено ходатайство о его аресте.

Ранее в четверг следователи предъявили аналогичное обвинение бывшему заместителю министра Минкультуры Григорию Пирумову.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Пирумов и Колесников задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ (мошенничество) о хищении 450 млн, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».
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Позже стало известно, что экс-замминистра официально предъявлено обвинение в хищении денежных средств.

По словам Петренко, помимо Пирумова и Колесникова, в совершении преступления подозревается экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо.

По данным следствия, фигуранты дела организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

Ранее эти же фигуранты были осуждены по так называемому «делу реставраторов» — о хищении порядка 160 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве, музея космонавтики в Калуге и Изборской крепости.

Осенью прошлого года Пирумов был приговорен Дорогомиловским судом Москвы к полутора годам заключения в колонии и освобожден в зале суда в связи с тем, что назначенный срок отбыл под стражей в ходе следствия.

Мазо также получил реальный срок и был освобожден от его отбытия по аналогичным обстоятельствам.

Дорогомиловский суд 20 июля 2017 года приговорил Колесникова к 5 годам лишения свободы условно.

В рамках «дела реставраторов» все трое фигурантов признали свою вину — их дела рассматривались в особом порядке.

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