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04:17 (мск), источник: Вести Иркутск

За ложное сообщение о минировании осудили мужчину в Ангарске

В сентябре 2017-го он позвонил в диспетчерскую службу и сказал, что в 47-м квартале города заминирован дом. На место прибыли все оперативные службы.

Источник: Вести Иркутск

Но взрывного устройства не нашли. Как выяснилось при расследовании, звонивший 35-летний мужчина сидел во дворе и выпивал. А потом решил пошутить и проверить, как работают полиция и спасатели. Ангарчанину назначили наказание в виде ограничения свободы на один год. Этот мужчина уже был осуждён за аналогичное преступление в 2015 году.

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