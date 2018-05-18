За ложное сообщение о минировании осудили мужчину в Ангарске

Но взрывного устройства не нашли. Как выяснилось при расследовании, звонивший 35-летний мужчина сидел во дворе и выпивал. А потом решил пошутить и проверить, как работают полиция и спасатели. Ангарчанину назначили наказание в виде ограничения свободы на один год. Этот мужчина уже был осуждён за аналогичное преступление в 2015 году.