Эрмитаж выставил ущерб

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Как стало известно «Ъ», Государственный Эрмитаж оценил ущерб от действий руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова, выступавшего подрядчиком строительства здания публичной библиотеки музея в рамках масштабного проекта нового фондохранилища, в 860 млн руб. Заявление о мошенничестве было направлено в СКР (Следственный комитет России) в начале этой недели, а вчера задержанным Колесникову и бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, которого следствие считает организатором махинаций, было предъявлено официальное обвинение в хищениях. Причем оказалось, что часть средств, похищенных из Эрмитажа, обвиняемые использовали в музее космонавтики в Калуге. Хищения оттуда стали эпизодом первого расследования в отношении господ Пирумова и Колесникова, за которое они избежали реальных сроков. Сегодня рецидивистов по уголовным делам, связанным с культурным наследием, арестует Басманный райсуд.

Контракт Государственного Эрмитажа с ООО «Мехстройтранс», находящимся под контролем Никиты Колесникова, на сумму 3,667 млрд руб. был заключен в декабре 2015 года по итогам проведенного музеем аукциона. По данным источников «Ъ», получению столь крупного контракта на петербургском рынке «культурных строек» этой московской компанией способствовали руководители Минкульта из числа фигурантов предыдущего «дела реставраторов» — Григорий Пирумов и глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо. Кстати, лидером рынка на тот момент была фигурирующая в первом «деле реставраторов» петербургская компания «Балтстрой».

«Мехстройтранс» обязался построить к началу 2019 года спроектированный всемирно известным голландским архитектором, лауреатом Притцкеровской премии Ремом Колхасом 60-метровый прозрачный куб с двойным фасадом, в котором должна была разместиться публичная библиотека Эрмитажа, куда планировалось перевезти около 1 млн хранящихся в нем книг, за исключением редких изданий и справочно-рабочих фондов, а также коллекцию костюмов и центр исследования моды.

Самым сложным архитектурным элементом должна была стать крытая подвесная галерея над проходящей поблизости железной дорогой, устроенная по принципу средневековых торговых мостов.



По данным сайта госзакупок, Эрмитаж в июле 2017 года расторг контракт с подрядчиком в одностороннем порядке, при этом фактически из бюджета «Мехстройтранс» получил 1,093 млрд руб. ФАС 3 августа 2017 года внесла сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

Как выяснилось, никаких собственных ресурсов для строительства масштабного сооружения в Санкт-Петербурге у подрядчика изначально не было. А выплаченный Эрмитажем аванс был незамедлительно перечислен «Мехстройтрансом» по сомнительным договорам компаниям, большинство которых входило в ту же группу «Роспан».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В частности, 600 млн руб. получило фактически подконтрольное господину Колесникову ООО «Горизонт» — компания являлась генподрядчиком стройки второй очереди Музея космонавтики им. Циолковского в Калуге. Средства на это строительство были похищены в 2014—2015 годах, а этот эпизод вошел в первое «дело реставраторов». Объем же выполненных ООО «Горизонт» работ по эрмитажному проекту оценивается по документам в 90 млн руб.

При этом реальным субподрядчикам, занятым на подготовке свайного поля для Эрмитажа, оплата в должном объеме не поступала изначально. Всего, по данным Эрмитажа, по состоянию на начало июля 2017 года было выполнено 14% от общего объема предусмотренных договором работ, при этом отставание от утвержденного графика производства работ составляло около восьми-девяти месяцев, что влекло срыв срока ввода объекта в эксплуатацию. Строительные работы на объекте были полностью прекращены в апреле 2017 года.



В решении о расторжении контракта Эрмитаж потребовал вернуть 856,5 млн руб. неосвоенного аванса. Авансирование контракта на сумму около 917 млн руб. было санкционировано Федеральным казначейством, которое контролировало все платежи. Но за полтора года подрядчик, по данным «Ъ», выполнил подготовительные работы на сумму около 270 млн руб., фактически так и не приступив к строительству. На сегодняшний день выполнена лишь часть свайного поля, которая была оплачена по актам выполненных работ.

При расторжении договора в 2017 году установлено, что реальные работы, хоть каким-то образом направленные на создание объекта, не велись позднее лета 2016 года. Какая-либо активность до весны 2017 года была направлена лишь на создание видимости в связи с повышенным вниманием прессы к остановке работ на площадке.

Например, на площадке не был выполнен целый ряд подготовительных работ, требуемых для текущей деятельности. В качестве обеспечения контракта подрядчик представил банковскую гарантию на 1,111 млрд руб. выданную Первым чешско-российским банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск за хищения. В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который уже с января 2016 года сокращал объем активов, занимаясь выводом денежных средств.

Ситуацию по возврату бюджетного миллиарда осложняет банкротство «Мехстройтранса», в отношении которого в январе 2018 года было введено конкурсное производство. По данным «Ъ», среди активов, выявленных у банкрота, есть недвижимость, в том числе земельные участки в других регионах РФ, а также автомобили. В Эрмитаже вчера заявили, что музей «принимает беспрецедентные меры по взысканию авансированных недобросовестному подрядчику ООО “Мехстройтранс” средств». Обычно, даже если недобросовестность подрядчика очевидна, бюджетные учреждения и организации оказываются бессильны в части одностороннего расторжения контракта, а после него не могут добиться возврата авансовых платежей, подчеркнули в музее. Но «несмотря на ожесточенное сопротивление путем массированного оспаривания всех действий Эрмитажа и затягивание процесса подрядчиком», Арбитражный суд Москвы признал музей крупнейшим кредитором с суммой требований около 860 млн руб. Этот статус позволил Эрмитажу выбрать арбитражного управляющего — им стал Иван Яковенко. «В рамках конкурсного производства получены данные, подтверждающие, что бюджетные средства были распределены между компаниями, связанными с Колесниковым. Также было выведено имущество, находившееся на балансе ООО “Мехстройтранс”, за счет которого можно было бы погасить его долг перед Эрмитажем», — заявили представители музея, уточнив, что «эта информация была доведена до комитета кредиторов несколько дней назад». «Таким образом, у Государственного Эрмитажа появились очевидные сведения, что денежные средства аванса были похищены мошенническим путем», — пояснили в музее. Соблюдая требования бюджетно-финансовой дисциплины, Эрмитаж обратился с заявлением в СКР о возбуждении по факту хищения авансированных средств через компании ГК «Роспан» уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Возбудили его, по данным «Ъ», 16 мая.

В СКР сообщили, что в тот же день следователи и сотрудники ФСБ, проведя обыски в домах и квартирах господ Пирумова и Колесникова, задержали обоих. Вчера в СКР им были предъявлены официальные обвинения. В них, по данным «Ъ», речь идет об обналичивании 450 млн руб. из авансовых платежей, которые предполагаемые организаторы махинаций могли разделить между собой.