Китаец пытался улететь из Владивостока со 153 кило живых крабов
Два уголовных дела инициировала служба по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления, сообщили РИА «Восток-Медиа» в ДВТУ.
Два уголовных дела инициировала служба по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления, сообщили РИА «Восток-Медиа» в ДВТУ.
Два уголовных дела коррупционного характера возбудили следственные органы по материалам службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления в апреле.
12 апреля против россиянина возбудили уголовное дело за дачу взятки в 200 долларов США инспектору Владивостокской таможни за скорейший возврат залога, поступившего от коммерсанта.
Ровно через неделю — 19 апреля — против китайца возбудили уголовное дело за попытку дать взятку в 50 тысяч рублей инспектору таможенного поста Аэропорт Владивосток за провоз 153 кг живых крабов.
В обоих случаях сотрудники Владивостокской таможни сразу же уведомили руководство о склонении к правонарушениям. Сейчас органы ведут следствие по уголовным делам.
Всего за четыре месяца 2018 года по материалам службы по противодействию коррупции ДВТУ возбуждено три уголовных дела.