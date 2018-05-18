Китаец пытался улететь из Владивостока со 153 кило живых крабов

Два уголовных дела коррупционного характера возбудили следственные органы по материалам службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления в апреле.

12 апреля против россиянина возбудили уголовное дело за дачу взятки в 200 долларов США инспектору Владивостокской таможни за скорейший возврат залога, поступившего от коммерсанта.

Ровно через неделю — 19 апреля — против китайца возбудили уголовное дело за попытку дать взятку в 50 тысяч рублей инспектору таможенного поста Аэропорт Владивосток за провоз 153 кг живых крабов.

В обоих случаях сотрудники Владивостокской таможни сразу же уведомили руководство о склонении к правонарушениям. Сейчас органы ведут следствие по уголовным делам.