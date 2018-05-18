За мошенничество на 300 тысяч рублей осудят комсомольчанина

По информации следователей, обвиняемый обманул жительницу села Красицкого Вяземского района и ее супруга. В июле 2017 года он позвонил мужчине и, представившись сыном его жены, сказал, что якобы избил человека и на лечение нужна крупная сумма. Сельчанин поверил злоумышленнику и передал это сообщение супруге. Та в свою очередь перевела деньги на карту обвиняемого.