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04:24 (мск), источник: Губерния онлайн

За мошенничество на 300 тысяч рублей осудят комсомольчанина

В Хабаровском крае суд вынесет приговор 52-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре, которого обвиняют в мошенничестве. Всего фигурант присвоил 300 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По информации следователей, обвиняемый обманул жительницу села Красицкого Вяземского района и ее супруга. В июле 2017 года он позвонил мужчине и, представившись сыном его жены, сказал, что якобы избил человека и на лечение нужна крупная сумма. Сельчанин поверил злоумышленнику и передал это сообщение супруге. Та в свою очередь перевела деньги на карту обвиняемого.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Также выяснилось, что он уже был судим.

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