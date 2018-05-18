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04:07 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье студентку колледжа хватились только через месяц

Еще 25 апреля около 17−00 девушка вышла из общежития АКСиД и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Источник: Вести Приморье

В Артеме объявлен волонтерский розыск студентки местного колледжа Юлии Соломатиной, 2000 г. р. Еще 25 апреля около 17−00 девушка вышла из общежития АКСиД и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Приметы: на вид 17 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы волнистые темно — каштановые длинной ниже плеч. Была одета: ветровка черного цвета, брюки синего цвета, розовые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Юлии, просим позвонить по телефонам: 8 (4233) 74 — 73 — 97, 74 — 72 — 47, 74 — 70 — 30 ОМВД России по г. Артему или 02- полиция 8 914 721 22 32 8 994 004 41 46- волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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