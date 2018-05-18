В Приморье студентку колледжа хватились только через месяц

В Артеме объявлен волонтерский розыск студентки местного колледжа Юлии Соломатиной, 2000 г. р. Еще 25 апреля около 17−00 девушка вышла из общежития АКСиД и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Приметы: на вид 17 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы волнистые темно — каштановые длинной ниже плеч. Была одета: ветровка черного цвета, брюки синего цвета, розовые кроссовки.