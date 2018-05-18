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04:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области потушили 11 лесных пожаров

На землях лесного фонда в Иркутской области 17 мая 2018 года ликвидировано 11 лесных пожаров, в том числе девять вновь зарегистрированных.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, общая площадь этих очагов составляла 241 га с лесом и 12 га без него. Три возгорания потушено в Заларинском районе, по одному — в Зиминском, Усольском, Иркутском, Братском, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Куйтунском и Тулунском районах. В действующем состоянии на 18 мая перешёл пожар на площади 10 га без леса в Усольском районе.

В тушении пожаров 17 мая было задействовано 105 работников лесной охраны, 26 мобилизованных граждан, 40 единиц наземной техники. В авиапатрулировании над южными районами области участвовали два самолета Як-18. В Качугском районе работал самолет Ан-2. Общий налет авиатехники составил 14 часов 45 минут.

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