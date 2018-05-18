В Иркутской области потушили 11 лесных пожаров

Как сообщает пресс-служба правительства региона, общая площадь этих очагов составляла 241 га с лесом и 12 га без него. Три возгорания потушено в Заларинском районе, по одному — в Зиминском, Усольском, Иркутском, Братском, Усть-Илимском, Нижнеудинском, Куйтунском и Тулунском районах. В действующем состоянии на 18 мая перешёл пожар на площади 10 га без леса в Усольском районе.