В Иркутской области потушили 11 лесных пожаров
На землях лесного фонда в Иркутской области 17 мая 2018 года ликвидировано 11 лесных пожаров, в том числе девять вновь зарегистрированных.
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На землях лесного фонда в Иркутской области 17 мая 2018 года ликвидировано 11 лесных пожаров, в том числе девять вновь зарегистрированных.
Как сообщает
В тушении пожаров 17 мая было задействовано 105 работников лесной охраны, 26 мобилизованных граждан, 40 единиц наземной техники. В авиапатрулировании над южными районами области участвовали два самолета Як-18. В Качугском районе работал самолет Ан-2. Общий налет авиатехники составил 14 часов 45 минут.