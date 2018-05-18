Новенький внедорожник сгорел ночью во Владивостоке
Автомобиль восстановлению не подлежит.
Автомобиль восстановлению не подлежит.
Ночью во Владивостоке в районе улицы Жигура, 12 сгорела иномарка Toyota RAV4, автомобиль восстановлению не подлежит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Сообщение о возгорании поступило на пульт
Установлено, что у автомобиля горел моторный отсек.
В 2:50 возгорание было полностью ликвидировано, с огнем боролись 5 человек личного состава и 1 единица техники. Пострадавших в происшествии нет.