Новенький внедорожник сгорел ночью во Владивостоке

Ночью во Владивостоке в районе улицы Жигура, 12 сгорела иномарка Toyota RAV4, автомобиль восстановлению не подлежит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города 18 мая в 2:20, уже через 10 минут на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

Установлено, что у автомобиля горел моторный отсек.