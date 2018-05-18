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04:12 (мск), источник: VLADNEWS

Новенький внедорожник сгорел ночью во Владивостоке

Автомобиль восстановлению не подлежит.

Ночью во Владивостоке в районе улицы Жигура, 12 сгорела иномарка Toyota RAV4, автомобиль восстановлению не подлежит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города 18 мая в 2:20, уже через 10 минут на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

Установлено, что у автомобиля горел моторный отсек.

В 2:50 возгорание было полностью ликвидировано, с огнем боролись 5 человек личного состава и 1 единица техники. Пострадавших в происшествии нет.

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