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05:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

18 лет проведут в тюрьме два красноярца за убийство ради машины

Так они помогли знакомой получить долг по зарплате.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске осудили двух братьев за убийство 32-летнего директора одной из красноярских фирм, занимающейся установкой GPS-трекеров. Каждый из них проведет в тюрьме по 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что в 2016 году осужденные решили помочь своей знакомой. Они пообещали ей разобраться с начальником и забрать у него деньги, которые мужчина задолжал, не выплачивая зарплату.

«Используя в качестве предлога передачу “трекеров” в счет погашения долга по заработной плате их знакомой, а также необходимость установки приборов на их автомобили, братья приехали в гаражный массив, расположенный на ул. Сергея Лазо. Находясь в автомобиле потерпевшего, они потребовали передать машину им, а когда потерпевший отказался, задушили его, скинув труп в овраг. После чего уехали на похищенном автомобиле», — рассказали в ведомстве.

За это преступление суд приговорил братьев длительному тюремному сроку. отбывать его преступники будут в колонии строгого режима.

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