В погоне за мелким выигрышем ачинец потерял 26 тысяч рублей

Накануне ачинец решил принять участие в акции одного из банков. По ее условиям пострадавшему нужно было пройти опрос для получения одной тысячи рублей. Однако для того, чтобы его пройти, следовало ввести данные банковской карты, что молодой человек и сделал. Вскоре с его карты была снята сумма в размере 26 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.