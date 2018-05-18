В погоне за мелким выигрышем ачинец потерял 26 тысяч рублей
В дежурную часть города Ачинск обратился 29-летний молодой человек. Он рассказал, что злоумышленники похитили средства с его банковской карты.
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В дежурную часть города Ачинск обратился 29-летний молодой человек. Он рассказал, что злоумышленники похитили средства с его банковской карты.
Накануне ачинец решил принять участие в акции одного из банков. По ее условиям пострадавшему нужно было пройти опрос для получения одной тысячи рублей. Однако для того, чтобы его пройти, следовало ввести данные банковской карты, что молодой человек и сделал. Вскоре с его карты была снята сумма в размере 26 тысяч рублей, сообщает
На данный момент сотрудники МО МВД России «Ачинский» занимаются поисков мошенников. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.