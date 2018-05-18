В Красноярске двое судимых украли у 45 человек 9 млн. рублей
В Красноярске следователи ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское» передали в суд дело об обманутых вкладчиках. В результате действий злоумышленников 45 человек лишились своих денег.
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В Красноярске следователи ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское» передали в суд дело об обманутых вкладчиках. В результате действий злоумышленников 45 человек лишились своих денег.
Как выяснило следствие, двое ранее судимых мужчин организовали кредитный потребительский кооператив. Преступники обещали его вкладчикам получение высокого процента. Этому предложению поверили 45 красноярцев, переведя в организацию в общей сложности 9 миллионов рублей, сообщает
В отношении преступников возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате чужого имущества. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.