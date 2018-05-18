В Красноярске двое судимых украли у 45 человек 9 млн. рублей

Как выяснило следствие, двое ранее судимых мужчин организовали кредитный потребительский кооператив. Преступники обещали его вкладчикам получение высокого процента. Этому предложению поверили 45 красноярцев, переведя в организацию в общей сложности 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.