В Красноярском крае зафиксировано свыше 30 тысяч случаев заражения ВИЧ

Источник: НИА Красноярск

На январь 2018 года в Красноярском крае зарегистрировано 31078 случаев ВИЧ-инфекции. Среди субъектов СФО край находится на 5-м месте по количеству зараженных жителей. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Канске, Ачинске, Норильске, Лесосибирске, а также в Таймырском и Большеулуйском районах, сообщает Роспотребнадзор края.

На данный момент заболевание преобладает среди мужского населения края — 64%, однако, в 2017 году была зафиксирована тенденция увеличения распространения ВИЧ среди женщин — 36%. Также чаще заражение выявляют у людей 30−50 лет — 71,7%.