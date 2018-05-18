В Красноярском крае зафиксировано свыше 30 тысяч случаев заражения ВИЧ
С 1983 года каждое третье воскресенье мая во всем мире проходит Международный День памяти умерших от СПИДа. Данное заболевание актуально и для Красноярского края.
С 1983 года каждое третье воскресенье мая во всем мире проходит Международный День памяти умерших от СПИДа. Данное заболевание актуально и для Красноярского края.
На январь 2018 года в Красноярском крае зарегистрировано 31078 случаев
На данный момент заболевание преобладает среди мужского населения края — 64%, однако, в 2017 году была зафиксирована тенденция увеличения распространения ВИЧ среди женщин — 36%. Также чаще заражение выявляют у людей 30−50 лет — 71,7%.
До сих пор наиболее частыми причинами заражения являются передача половым путем — 60,5%, употребление инъекционных наркотиков — 36,5%.