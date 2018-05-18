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06:20 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае зафиксировано свыше 30 тысяч случаев заражения ВИЧ

С 1983 года каждое третье воскресенье мая во всем мире проходит Международный День памяти умерших от СПИДа. Данное заболевание актуально и для Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

На январь 2018 года в Красноярском крае зарегистрировано 31078 случаев ВИЧ-инфекции. Среди субъектов СФО край находится на 5-м месте по количеству зараженных жителей. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Канске, Ачинске, Норильске, Лесосибирске, а также в Таймырском и Большеулуйском районах, сообщает Роспотребнадзор края.

На данный момент заболевание преобладает среди мужского населения края — 64%, однако, в 2017 году была зафиксирована тенденция увеличения распространения ВИЧ среди женщин — 36%. Также чаще заражение выявляют у людей 30−50 лет — 71,7%.

До сих пор наиболее частыми причинами заражения являются передача половым путем — 60,5%, употребление инъекционных наркотиков — 36,5%.

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