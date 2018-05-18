В Приморье женщина украла бесхозные деньги из банкомата
На неё заведено уголовное дело.
На неё заведено уголовное дело.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже денег из банкомата в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
В полицию Арсеньева обратился местный житель с заявлением о краже забытых в банкомате денег. Ущерб составил 27 тысяч рублей.
Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев, изучили записи камеры видеонаблюдения.
Установлено, что потерпевший 43 лет решил снять деньги в банкомате по улице Островского. После проведённой операции мужчина забрал карту и ушёл, забыл деньги. Через некоторое время, вспомнив об оставленной сумме, вернулся, но денег в терминале уже не было.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, недавно похожая ситуация случилась в Партизанске: 44-летний мужчина забыл деньги в банкомате, 54-летняя женщина присвоила деньги себе. На неё завели уголовное дело, жительнице Партизанска грозит до пяти лет лишения свободы.