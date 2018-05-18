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06:23 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье женщина украла бесхозные деньги из банкомата

На неё заведено уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже денег из банкомата в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В полицию Арсеньева обратился местный житель с заявлением о краже забытых в банкомате денег. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев, изучили записи камеры видеонаблюдения.

Установлено, что потерпевший 43 лет решил снять деньги в банкомате по улице Островского. После проведённой операции мужчина забрал карту и ушёл, забыл деньги. Через некоторое время, вспомнив об оставленной сумме, вернулся, но денег в терминале уже не было.

Сотрудники уголовного по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнюю жительницу Анучинского района. В отделе полиции женщина признала свою вину и сказала, что похитила деньги из терминала из корыстных побуждений.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, недавно похожая ситуация случилась в Партизанске: 44-летний мужчина забыл деньги в банкомате, 54-летняя женщина присвоила деньги себе. На неё завели уголовное дело, жительнице Партизанска грозит до пяти лет лишения свободы.

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