В Приморье женщина украла бесхозные деньги из банкомата

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже денег из банкомата в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В полицию Арсеньева обратился местный житель с заявлением о краже забытых в банкомате денег. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев, изучили записи камеры видеонаблюдения.

Установлено, что потерпевший 43 лет решил снять деньги в банкомате по улице Островского. После проведённой операции мужчина забрал карту и ушёл, забыл деньги. Через некоторое время, вспомнив об оставленной сумме, вернулся, но денег в терминале уже не было.

Сотрудники уголовного по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнюю жительницу Анучинского района. В отделе полиции женщина признала свою вину и сказала, что похитила деньги из терминала из корыстных побуждений.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.