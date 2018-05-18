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07:12 (мск), источник: VN.ru

На ДТП с четырьмя машинами и «перевертышем» вызвали МАСС

Сразу два раза спасатели МАСС выезжали 17 мая на ликвидацию последствий ДТП в Новосибирске. В одном из них столкнулись четыре машины, в другом — автомобиль совершил переворот.

Первое ДТП произошло в 8 часов утра на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Столкнулись Subaru, Toyota, Skoda и Nissan, двигавшиеся в попутном направлении.

«К счастью, обошлось без серьезных увечий и травм. Одного пострадавшего водителя увезла бригада скорой медицинской помощи еще до приезда спасателей», — рассказали в аварийно-спасательной службе.

Второе ДТП произошло в 11.42 на улице Донецкая в Калининском районе. Здесь водитель 1995 года рождения за рулем Nissan не справился с управлением, машина слетела с трассы и перевернулась. Он также сильно не пострадал. В обоих случаях была проведена стабилизация транспортных средств, проведены противопожарные мероприятия.

9 мая в Новосибирске водитель внедорожника Lexus буквально разметал во все стороны пять встречных автомобилей. Сильнее всего пострадала семилетняя девочка, которую с сотрясением мозга и переломами, в том числе позвоночника, доставили в больницу.

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