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06:24 (мск), источник: АиФ Владивосток

Рыбаки из Находки едва не попрощались с жизнью в открытом море

Рыболовов-любителей чудом спасли приморские спасатели.

Рыболовов-любителей чудом спасли приморские спасатели.

В Находке двое рыбаков на резиновой лодке едва не стали кормом для рыб. Штормовой ветер погнал резиновую лодку в открытое море, а потом перевернул неустойчивое судно.

Как стало известно сотрудникам Находкинского филиала МЧС Росси, двое мужчин 32 и 35 лет на надувной лодке «Уфимка» отправились на рыбалку. Из-за погодных условий лодка чуть не перевернулась. Один из мужчин зацепился за якорный канат судна и повис на нем, второго в лодке понесло дальше в море.

«Спасателям потребовалось лишь пол часа для того чтобы спасти людей. Первый пострадавший был снят с якорного каната, второго догнали с помощью плавсредств, его уносило в лодке на море», сообщили в пресс-службе Находкинского филиала МЧС.

Причиной бедствия стали погодные условия- штормовой ветер и, как следствие, сильное волнение моря. Оба рыбака успешно вернулись на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

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