Рыбаки из Находки едва не попрощались с жизнью в открытом море

В Находке двое рыбаков на резиновой лодке едва не стали кормом для рыб. Штормовой ветер погнал резиновую лодку в открытое море, а потом перевернул неустойчивое судно.
Как стало известно сотрудникам Находкинского филиала МЧС Росси, двое мужчин 32 и 35 лет на надувной лодке «Уфимка» отправились на рыбалку.
«Спасателям потребовалось лишь пол часа для того чтобы спасти людей. Первый пострадавший был снят с якорного каната, второго догнали с помощью плавсредств, его уносило в лодке на море», сообщили в
Причиной бедствия стали погодные условия- штормовой ветер и, как следствие, сильное волнение моря. Оба рыбака успешно вернулись на берег, медицинская помощь им не потребовалась.