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06:25 (мск), источник: Восток Медиа

Группа наркоторговцев в Хабаровске ждала суда полтора года

Перед судом предстанут 11 жителей краевой столицы, которых обвиняют в сбыте наркотиков. Зависимых знакомых для распространения героина привлекла организатор. В течение десяти месяцев они делали «закладки» и следили за конспирацией. Торговцам грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в августе 2016 года 31-летняя обвиняемая организовала группу из десяти человек. Она приобретала героин, расфасовывала его, хранила в заранее оборудованных тайниках и контролировала сбыт через «закладки». Ранее женщина была судима за незаконный оборот наркотиков.

Обвиняемая уделяла особое внимание конспирации участников группы. Злоумышленница исключала личные контакты участниками сделки, часто меняла номера телефонов и оформляла сим-карты на подставных лиц. Наркоторговцы перечисляли деньги на банковские карты, которые также числились за третьими лицами. По договорённости, распространители оставляли часть товара себе.

Такая схема позволила организатору контролировать работу группы даже временно находясь за пределами региона. Следователям удалось доказать, что почти за год группа продала героин 14 раз.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Участников обвиняют за незаконный сбыт наркотиков, а также покушение на совершение преступления. Ожидать решения суда женщина-организатор будет под стражей.

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