Группа наркоторговцев в Хабаровске ждала суда полтора года

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в августе 2016 года 31-летняя обвиняемая организовала группу из десяти человек. Она приобретала героин, расфасовывала его, хранила в заранее оборудованных тайниках и контролировала сбыт через «закладки». Ранее женщина была судима за незаконный оборот наркотиков.

Обвиняемая уделяла особое внимание конспирации участников группы. Злоумышленница исключала личные контакты участниками сделки, часто меняла номера телефонов и оформляла сим-карты на подставных лиц. Наркоторговцы перечисляли деньги на банковские карты, которые также числились за третьими лицами. По договорённости, распространители оставляли часть товара себе.

Такая схема позволила организатору контролировать работу группы даже временно находясь за пределами региона. Следователям удалось доказать, что почти за год группа продала героин 14 раз.