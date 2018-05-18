С начала года поджигатели леса в Красноярском крае пополнили бюджет на 1,5 миллиона

Нарушители правил пожарной безопасности в лесах Красноярского края с начала года выплатили 1,5 миллиона рублей штрафов. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По данным «Лесопожарного центра», с начала пожароопасного периода в Красноярском крае произошло 174 пожара на общей площади 4059,21 га. Большая часть пожаров пришлась на леса (2973,76 га). Для сравнения, в прошлом году к этому времени произошло 500 пожаров на площади почти 11 тыс. га. Чаще всего причинами пожаров становился пал травы или нарушение правил пожарной безопасности населением.

Нарушителей активно ловят и штрафуют — с начала пожароопасного периода к административной ответственности уже привлекли 93 человека. Им придется заплатить 2,1 млн рублей. По состоянию на 15 мая по 36 постановлениям уже оплатили 1,478 млн рублей.

«В текущем периоде 2018 года прокурорами городов и районов выявлено 567 нарушений закона в сфере охраны лесов от пожаров и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами. Внесено 158 представлений, возбуждено 87 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 8.32, 20.4 КоАП РФ, из них рассмотрено 70. В суд направлено 44 исковых заявления, 4 из которых рассмотрены и удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении. Объявлено 69 предостережений о недопустимости нарушения закона», — отметили в прокуратуре. .

Напомним, в период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличены в два раза. Так, за нарушение требований пожарной безопасности гражданину придется заплатить до 4 тыс. рублей, должностному лицу и предпринимателю — до 30 тыс. рублей, а штраф для юридических лиц составит до 400 тыс. рублей. Если же пожар причинил значительный ущерб, нарушителю грозит уголовное наказание.