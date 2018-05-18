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07:38 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге сгорел очередной павильон быстрого питания

В Екатеринбурге сгорел павильон быстрого питания, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о пожаре на улице Волгоградской поступил 17 мая в 23:21. Огонь повредил стены и внутреннюю обшивку павильона на площади 20 кв. м. Киоск тушили две машины и 12 человек личного состава. Огонь был локализован в 23:31, через шесть минут его потушили, а в 00:14 была завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.

Отметим, что ранее в Екатеринбурге не раз горели киоски с шаурмой.

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