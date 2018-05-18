Парня-анорексика спасли из заточения в Новосибирске

Необычная картина открылась глазам спасателей МАСС после того, как они вскрыли дверь квартиры, в которой проживал 28-летний мужчина. Инцидент произошел в Кировском районе города. Парень не отвечал на звонки, и родственники забеспокоились. Оказалось, подойти к двери он не мог из-за сильного истощения.
— Парень в истощенном состоянии передан врачам скорой помощи. Информация поступила в отдел полиции. Предстоит выяснить причины такого истощения, возможно, он болел и за ним не ухаживали, или сам довел себя до такого. Я не разбирался, — прокомментировал VN.ru начальник МАСС Дмитрий Фокин.
— Случаи анорексии (расстройство приема пищи, характеризующееся преднамеренным снижением веса — прим. ред.) в последние годы стали все чаще встречаться в психиатрических клиниках. Если раньше этой болезнью страдали преимущественно девушки и женщины, то доля пациентов-мужчин с этим диагнозом за последние пару лет тоже стала расти, — рассказала корреспонденту VN.ru новосибирский психиатр Ксения Ли.