Парня-анорексика спасли из заточения в Новосибирске

Необычная картина открылась глазам спасателей МАСС после того, как они вскрыли дверь квартиры, в которой проживал 28-летний мужчина. Инцидент произошел в Кировском районе города. Парень не отвечал на звонки, и родственники забеспокоились. Оказалось, подойти к двери он не мог из-за сильного истощения.

— Парень в истощенном состоянии передан врачам скорой помощи. Информация поступила в отдел полиции. Предстоит выяснить причины такого истощения, возможно, он болел и за ним не ухаживали, или сам довел себя до такого. Я не разбирался, — прокомментировал VN.ru начальник МАСС Дмитрий Фокин.