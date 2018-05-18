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07:10 (мск), источник: VN.ru

Банда похищала детей-сирот ради миллионных выкупов

Завершено следствие по уголовному делу в отношении группировки, состоящей из десяти жителей Новосибирска и Кузбасса. Они систематически похищали сирот, у которых вымогали крупные суммы.

«26-летний житель Новосибирска создал организованную группу лиц с целью незаконного обогащения путем систематического совершения умышленных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Новосибирской и Кемеровской областей, — говорит представитель СУ СКР Дмитрий Чечулин. — Злоумышленники специализировались на незаконном завладении имуществом и деньгами у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

С декабря 2015 года по февраль 2017 года 26-летний мужчина вместе с девятью подельниками совершили 18 тяжких и особо тяжких преступлений. Все злодеяния были направлены на завладение имуществом и деньгами сирот. В качестве потерпевших по уголовному делу признаны 5 человек.

К примеру в декабре 2016 года банда ради миллиона рублей похитила и почти сутки избивала 17-летнего воспитанника детского дома в Новосибирске. Парня обманом заманили в машину, после чего привезли в квартиру, где требовали отдать банковские карты. Юноше удалось сбежать и вызвать полицию.

«У бывшего воспитанника детского дома на счетах имелись деньги, которыми он мог самостоятельно распоряжаться после достижения совершеннолетия, — сообщил источник в правоохранительных органах. —  В качестве различных социальных выплат у него на счетах скопилась значительная сумма — более миллиона рублей. На эти деньги и позарились злоумышленники».

Вымогатели создали в одной из социальных сетей фейковую страницу, через которую под видом девушки настойчиво стали предлагать подростку работу в качестве сотрудника колл-центра.

Через несколько дней настойчивых предложений подросток согласился встретиться с потенциальным работодателем в одном из торговых центров Новосибирска.

Первого декабря 2016 года на встречу с подростком пришли трое парней, которые под предлогом подписания документов пригласили его в автомобиль. После того, как сирота оказался в машине, его принялись избивать и требовать отдать банковские карты и пароли к ним. Не добившись своего, преступники увезли жертву на квартиру в Ленинском районе, где привязали к батарее и продолжали требовать деньги.

«Воспользовавшись тем, что один из злоумышленников покинул квартиру, а другой заснул, паренек смог развязаться и выбежать из квартиры, — продолжает наш источник. — Встретив в подъезде прохожего, подросток попросил телефон и сообщил о совершенном в отношении него преступлении в полицию».

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали в квартире одного из похитителей. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражу и мошенничество бывший воспитанник детского дома. В ходе допроса он дал признательные показания. Позже выяснилось, что на счету банды несколько подобных преступлений.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения копий обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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