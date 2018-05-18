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06:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутске при пожаре погиб хозяин нелегальной гостиницы

6 человек эвакуированы.

Во время пожара в двухэтажном частном доме, в котором находился нелегальный отель, погиб человек, сообщается на сайте управления МЧС по Иркутской области.

«В первую очередь звеном газодымозащитной службы была проведена разведка в горящем здании — в нем могли находиться люди. По трехколенной лестнице удалось проникнуть на второй этаж, оттуда были спасены шесть человек. В ходе проливки и разбора строительных конструкций был обнаружен погибший мужчина, предположительно, хозяин дома», — цитируются на сайте слова начальника караула пожарно-спасательной части № 3 Романа Нефедова.

Сообщается, что пожар произошел на улице Радищева. О том, что в здании располагалась нелегальная гостиница, рассказали жители соседних домов. Также отмечается, что самостоятельно покинуть горящее здание смогли десять человек.

«Двухэтажное здание за время эксплуатации обросло многочисленными пристроями, собственниками был надстроен еще один этаж», — уточнили в спасательном ведомстве.

Общая площадь пожара составила более 200 кв. м., причина возгорания устанавливается.

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