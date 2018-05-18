В Иркутске при пожаре погиб хозяин нелегальной гостиницы
6 человек эвакуированы.
6 человек эвакуированы.
Во время пожара в двухэтажном частном доме, в котором находился нелегальный отель, погиб человек, сообщается на сайте управления МЧС по Иркутской области.
«В первую очередь звеном газодымозащитной службы была проведена разведка в горящем здании — в нем могли находиться люди. По трехколенной лестнице удалось проникнуть на второй этаж, оттуда были спасены шесть человек. В ходе проливки и разбора строительных конструкций был обнаружен погибший мужчина, предположительно, хозяин дома», — цитируются на сайте слова начальника караула
«Двухэтажное здание за время эксплуатации обросло многочисленными пристроями, собственниками был надстроен еще один этаж», — уточнили в спасательном ведомстве.
Общая площадь пожара составила более 200 кв. м., причина возгорания устанавливается.