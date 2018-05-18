На Урале «мусорный» пожар уничтожил половину поселка и перекинулся на лес
Три жилых дома и 10 заброшенных построек сгорели в поселке Черный Яр в Новолялинском городском округе, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Три жилых дома и 10 заброшенных построек сгорели в поселке Черный Яр в Новолялинском городском округе, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Площадь пожара составила 540 кв. м. На борьбу с огнем направили вертолет Ми-8.
Правда, наземной группировке удалось справиться со стихией до прибытия авиации.
«Пожарные отстояли от огня семь строений, из которых один жилой дом и шесть дачных», — отмечается в сообщении.
В ГУ МЧС уточняют, что в трех поврежденных домах жили четыре человека. Погорельцам предоставили жилье в соседнем поселке Шайтанка, а также транспорт для переезда.
Огонь из поселка перекинулся и на лес. Лесной пожар локализовали на площади 10 га. «Угрозы распространения нет. Сил и средств достаточно», — информирует ведомство.