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06:50 (мск), источник: ЕАН

На Урале «мусорный» пожар уничтожил половину поселка и перекинулся на лес

Три жилых дома и 10 заброшенных построек сгорели в поселке Черный Яр в Новолялинском городском округе, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Источник: Reuters

Площадь пожара составила 540 кв. м. На борьбу с огнем направили вертолет Ми-8.

Правда, наземной группировке удалось справиться со стихией до прибытия авиации.

На месте работали семь единиц спецтехники и 40 человек личного состава, включая сотрудников МЧС, лесников и добровольцев.

«Пожарные отстояли от огня семь строений, из которых один жилой дом и шесть дачных», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорание стало сжигание мусора во дворе жилого дома. Огонь быстро распространился на соседние строения в результате переменного ветра.

В ГУ МЧС уточняют, что в трех поврежденных домах жили четыре человека. Погорельцам предоставили жилье в соседнем поселке Шайтанка, а также транспорт для переезда.

Огонь из поселка перекинулся и на лес. Лесной пожар локализовали на площади 10 га. «Угрозы распространения нет. Сил и средств достаточно», — информирует ведомство.

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