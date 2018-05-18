На Урале «мусорный» пожар уничтожил половину поселка и перекинулся на лес

Источник: Reuters

Площадь пожара составила 540 кв. м. На борьбу с огнем направили вертолет Ми-8.

Правда, наземной группировке удалось справиться со стихией до прибытия авиации.

На месте работали семь единиц спецтехники и 40 человек личного состава, включая сотрудников МЧС, лесников и добровольцев.

«Пожарные отстояли от огня семь строений, из которых один жилой дом и шесть дачных», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорание стало сжигание мусора во дворе жилого дома. Огонь быстро распространился на соседние строения в результате переменного ветра.

В ГУ МЧС уточняют, что в трех поврежденных домах жили четыре человека. Погорельцам предоставили жилье в соседнем поселке Шайтанка, а также транспорт для переезда.