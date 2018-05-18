Донора-мошенника задержали в Минске
Мужчина предоставлял поддельные справки о донорстве крови, на основании которых получал денежную компенсацию.
Мужчина предоставлял поддельные справки о донорстве крови, на основании которых получал денежную компенсацию.
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска был задержан 37-летний минчанин, получавший компенсацию за донорство крови, которого не было.
По оперативной информации, мужчина предоставлял подложные справки о том, что он сдавал кровь и теперь ему полагается компенсация среднедневного заработка за день донации. В общей сложности мужчина получил более 7,5 тысяч рублей.
Такая афера стала возможна благодаря знакомому
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК Беларуси — мошенничество. Минчанину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.