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08:29 (мск), источник: Sputnik.by

Донора-мошенника задержали в Минске

Мужчина предоставлял поддельные справки о донорстве крови, на основании которых получал денежную компенсацию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска был задержан 37-летний минчанин, получавший компенсацию за донорство крови, которого не было.

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По оперативной информации, мужчина предоставлял подложные справки о том, что он сдавал кровь и теперь ему полагается компенсация среднедневного заработка за день донации. В общей сложности мужчина получил более 7,5 тысяч рублей.

Такая афера стала возможна благодаря знакомому лже-донора, который когда-то работал в медицинской организации. После увольнения он не сдал ключи и имел доступ к бланком документации и печатям. Он и поставлял фальшивые справки, котрые «отоваривал» донор.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК Беларуси — мошенничество. Минчанину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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