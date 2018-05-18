17-летнюю девушку с характерными тату ищут в Приморье

Приметы: 17 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые ниже плеч. Была одета: меховой жилет, брюки черные, кофта серая, черные ботинки. Особые приметы: имеются татуировки на груди, руках и ногах. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анны просим позвонить по телефонам: 8 (4233) 74 — 73 — 97, 74 — 72 — 47, 74 — 70 — 30 ОМВД России по г. Артему или 02- полиция 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46- волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.