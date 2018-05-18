Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Из чего на самом деле делают магазинные пельмени
Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
Арестована дочь высокопоставленного чиновника Петербурга
Эксперты: в банковской системе РФ избыток денег
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
15Замуж за принца
07:07 (мск), источник: Вести Приморье

17-летнюю девушку с характерными тату ищут в Приморье

В приморском Артеме ищут Анну Кузнецову, 2000 г.р., еще 7 апреля Анна ушла из общежития и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Источник: Вести Приморье

Приметы: 17 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые ниже плеч. Была одета: меховой жилет, брюки черные, кофта серая, черные ботинки. Особые приметы: имеются татуировки на груди, руках и ногах. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анны просим позвонить по телефонам: 8 (4233) 74 — 73 — 97, 74 — 72 — 47, 74 — 70 — 30 ОМВД России по г. Артему или 02- полиция 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46- волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Все новости региона
 У известного российского актера диагностировали рак легких
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
В МИД рассказали о позиции БРИКС по санкциям США против Ирана
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ученые предупредили об опасности грибка
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь