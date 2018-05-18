17-летнюю девушку с характерными тату ищут в Приморье
В приморском Артеме ищут Анну Кузнецову, 2000 г.р., еще 7 апреля Анна ушла из общежития и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
В приморском Артеме ищут Анну Кузнецову, 2000 г.р., еще 7 апреля Анна ушла из общежития и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: 17 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые ниже плеч. Была одета: меховой жилет, брюки черные, кофта серая, черные ботинки. Особые приметы: имеются татуировки на груди, руках и ногах. Всех, кто может сообщить