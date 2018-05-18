Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Не твой ребенок: как устроен рынок донорства яйцеклеток в России
Новый поворот в судьбе девушки, которой муж отрубил топором руки
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
15Замуж за принца
07:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске служебная овчарка Уран помогла обнаружить наркотики

Бельгийская овчарка по кличке Уран помогла полицейским обнаружить наркотики.

Как сообщает 18 мая 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, собака обследовала салон машины «Тойота Королла» и вещи водителя, который стал заметно нервничать, чем вызвал подозрения правоохранителей. Пёс обратил внимание кинолога на барсетку. В одном из ее отсеков полицейские обнаружили коричневое вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли.

Изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Со слов водителя, запрещенное вещество он планировал использовать для личного употребления.

Между тем, в Черемхово за прошедшую неделю благодаря хорошей реакции и острому нюху немецкая овчарка по кличке Рэм дважды вышла на след подозреваемых в краже.

Все новости региона
В МИД рассказали о позиции БРИКС по санкциям США против Ирана
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ученые предупредили об опасности грибка
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь