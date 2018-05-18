В Иркутске служебная овчарка Уран помогла обнаружить наркотики
Бельгийская овчарка по кличке Уран помогла полицейским обнаружить наркотики.
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Бельгийская овчарка по кличке Уран помогла полицейским обнаружить наркотики.
Как сообщает 18 мая 2018 года
Изъятое вещество направлено на исследование в
Между тем, в Черемхово за прошедшую неделю благодаря хорошей реакции и острому нюху немецкая овчарка по кличке Рэм дважды вышла на след подозреваемых в краже.