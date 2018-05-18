В Иркутске служебная овчарка Уран помогла обнаружить наркотики

Как сообщает 18 мая 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, собака обследовала салон машины «Тойота Королла» и вещи водителя, который стал заметно нервничать, чем вызвал подозрения правоохранителей. Пёс обратил внимание кинолога на барсетку. В одном из ее отсеков полицейские обнаружили коричневое вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли.

Изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Со слов водителя, запрещенное вещество он планировал использовать для личного употребления.