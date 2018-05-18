Екатеринбургские полицейские попались на крупной взятке
Возбуждено дело.
Возбуждено дело.
В Екатеринбурге задержали оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Процесс самоочищения свердловского гарнизона полиции — долговременное мероприятие. В течение нескольких месяцев десятки так называемых предателей интересов службы выявлены, задержаны и изобличены. Этот процесс не прекращается ни на один день и находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина.
Что касается нынешней ситуации, то отмечу, что она ничем кардинально новым от аналогичных ситуаций не отличается. Разбирательство только началось. Оно проводится в тесном сотрудничестве с коллегами из регионального СУ СКР. Если вина должностного лица, о котором идет речь, найдет подтверждение, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет предусмотренную законом ответственность, — прокомментировал «Уралинформбюро» задержание руководитель
По неподтвержденным данным, двух полицейских задержали с поличным при получении 200 тысяч рублей.