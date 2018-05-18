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07:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские полицейские попались на крупной взятке

Возбуждено дело.

В Екатеринбурге задержали оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского СУ СКР, в настоящее время проводятся мероприятия по изобличению сообщника задержанного полицейского. Выясняются обстоятельства преступления. Более подробная информация в интересах следствия пока не разглашается.

«Процесс самоочищения свердловского гарнизона полиции — долговременное мероприятие. В течение нескольких месяцев десятки так называемых предателей интересов службы выявлены, задержаны и изобличены. Этот процесс не прекращается ни на один день и находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина.

Что касается нынешней ситуации, то отмечу, что она ничем кардинально новым от аналогичных ситуаций не отличается. Разбирательство только началось. Оно проводится в тесном сотрудничестве с коллегами из регионального СУ СКР. Если вина должностного лица, о котором идет речь, найдет подтверждение, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет предусмотренную законом ответственность, — прокомментировал «Уралинформбюро» задержание руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

По неподтвержденным данным, двух полицейских задержали с поличным при получении 200 тысяч рублей.

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