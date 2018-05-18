Гололед спровоцировал аварию 18 мая на мосту ГЭС

ДТП произошло в 6.20 утра, в результате водителя «японки» зажало в салоне. Мужчину 1989 года рождения пришлось извлекать из металла спасателям МАСС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Операция по спасанию длилась полчаса.

Пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз — перелом бедра и черепно-мозговая травма, сообщает «АСТ-54».

Паблик «На ОбьГЭСе» добавляет, что причиной аварии послужил гололед на дороге. Ночью и рано утром в Новосибирске столбик термометра опускался ниже нулевой отметки. «Люди, на дворе 18 мая, а у нас гололед. Что с погодой происходит?» — спросил в отчаянии один из подписчиков.

В январе на дамбе ГЭС сильный порыв ветра сдул с трассы микроавтобус Toyota Hiace. Авто выбросило на встречную, где оно врезалось в другой автомобиль.