Гололед спровоцировал аварию 18 мая на мосту ГЭС
Лоб в лоб сошлись микроавтобус Ford Transit и седан Toyota Cresta. Авария привела к образованию огромной пробки, которая начала рассасываться лишь спустя несколько часов.
Лоб в лоб сошлись микроавтобус Ford Transit и седан Toyota Cresta. Авария привела к образованию огромной пробки, которая начала рассасываться лишь спустя несколько часов.
ДТП произошло в 6.20 утра, в результате водителя «японки» зажало в салоне. Мужчину 1989 года рождения пришлось извлекать из металла спасателям МАСС с помощью гидравлического
Пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз — перелом бедра и
Паблик «На ОбьГЭСе» добавляет, что причиной аварии послужил гололед на дороге. Ночью и рано утром в Новосибирске столбик термометра опускался ниже нулевой отметки. «Люди, на дворе 18 мая, а у нас гололед. Что с погодой происходит?» — спросил в отчаянии один из подписчиков.
В январе на дамбе ГЭС сильный порыв ветра сдул с трассы микроавтобус Toyota Hiace. Авто выбросило на встречную, где оно врезалось в другой автомобиль.
17 мая МЧС распространила экстренное предупреждение