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07:16 (мск), источник: VN.ru

Гололед спровоцировал аварию 18 мая на мосту ГЭС

Лоб в лоб сошлись микроавтобус Ford Transit и седан Toyota Cresta. Авария привела к образованию огромной пробки, которая начала рассасываться лишь спустя несколько часов.

ДТП произошло в 6.20 утра, в результате водителя «японки» зажало в салоне. Мужчину 1989 года рождения пришлось извлекать из металла спасателям МАСС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Операция по спасанию длилась полчаса.

Пострадавшего госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз — перелом бедра и черепно-мозговая травма, сообщает «АСТ-54».

Паблик «На ОбьГЭСе» добавляет, что причиной аварии послужил гололед на дороге. Ночью и рано утром в Новосибирске столбик термометра опускался ниже нулевой отметки. «Люди, на дворе 18 мая, а у нас гололед. Что с погодой происходит?» — спросил в отчаянии один из подписчиков.

В январе на дамбе ГЭС сильный порыв ветра сдул с трассы микроавтобус Toyota Hiace. Авто выбросило на встречную, где оно врезалось в другой автомобиль.

17 мая МЧС распространила экстренное предупреждение из-за непогоды в Новосибирской области. По данным синоптиков, днем 18 и ночью 19 мая по Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами порывы ветра до 25 метров в секунду.

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