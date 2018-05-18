Мотоциклист, попавший в страшную аварию на Маркса, умер в больнице

Стала известна судьба 24-летнего водителя мотоцикла Suzuki, который вчера вечером попал в массовую аварию с тремя автомобилями и мотоциклом. По данным Госавтоинспекции, мужчина скончался в больнице. Ранее сообщалось, что он был госпитализирован.

Об аварии ранее сообщал портал Om1.ru: виновником ДТП стал 42-летний водитель автомобиля Mazda. Он выезжал с парковки и не пропустил мотоциклиста. После столкновения мотоциклист отлетел на встречную машину, его мотоцикл отбросило в другую сторону, он пролетел несколько метров, пока не врезался в еще один автомобиль на встречной полосе.