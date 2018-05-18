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07:47 (мск), источник: СуперОмск

Браконьер на снегоходе заплатит за убийство косуль в Омской области

В Омской области состоялся суд над браконьером. 57-летнего Владимира Мерко признали виновным в незаконной охоте, совершенной с причинением крупного ущерба и применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 3 февраля 2018 года Мерко отправился на охоту в государственный природный зоологический заказник регионального значения «Лесостепной» в Оконешниковском районе. Мужчина на снегоходе загнал двух сибирских косуль, а затем застрелил их. При этом, у Мерко не было разрешения на охоту.

Министерство природы оценило причиненный ущерб в 240 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый признал, однако не возместил ни копейки.

Прокуратура настаивала на крупном штрафе в качестве наказания. С учетом позиции надзорного органа, мировой судья постановил Мерко выплатить штраф размером 110 тысяч рублей. Кроме того, по решению суда у мужчины конфискую ружье, с помощью которого были застрелены косули.

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