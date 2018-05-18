Браконьер на снегоходе заплатит за убийство косуль в Омской области

Как рассказали в региональной прокуратуре, 3 февраля 2018 года Мерко отправился на охоту в государственный природный зоологический заказник регионального значения «Лесостепной» в Оконешниковском районе. Мужчина на снегоходе загнал двух сибирских косуль, а затем застрелил их. При этом, у Мерко не было разрешения на охоту.