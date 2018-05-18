Под Кыштымом снова горит лес

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В Кыштымском городском округе вновь горит лес — огонь разыгрался в окрестностях поселка Тайгинка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативные данные ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным на утро пятницы, 18 мая, горит около 70 гектаров лесной площади, огнем пройдено уже более 10 километров.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Местные СМИ сообщают также о действующем низовом пожаре в районе нового кладбища.

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Напомним, в Кыштыме возбуждено уголовное дело по факту масштабного пожара в садоводческом товариществе «Восточный», где 14 мая огнем было уничтожено 23 садовых участка. Всего в городском округе огонь повредил уже 1 200 гектаров леса, тогда как за весь пожароопасный период прошлого года — 32 га.

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня и завтра, 18 и 19 мая на всей территории Южного Урала сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости по региональной шкале. В связи с возникновением лесных пожаров сохраняется вероятность возникновения ЧС.