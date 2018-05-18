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09:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали при столкновении грузовиков под Ростовом-на-Дону

Два человека пострадали в результате столкновения грузовиков под Ростовом-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Ростовской области, авария произошла 17 мая около 17.00 на трассе М-4 «Дон» в хуторе Ленина.

Грузовик MAN, который, по предварительным данным, занесло из-за неполадок, столкнулся с двигавшимся в попутном направлением МАЗом. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир MAN.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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