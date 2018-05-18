Два человека пострадали при столкновении грузовиков под Ростовом-на-Дону
Два человека пострадали в результате столкновения грузовиков под
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Два человека пострадали в результате столкновения грузовиков под
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Ростовской области, авария произошла 17 мая около 17.00 на трассе М-4 «Дон» в хуторе Ленина.
Грузовик MAN, который, по предварительным данным, занесло
Обстоятельства происшествия устанавливаются.