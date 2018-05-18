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08:22 (мск), источник: Nur.kz

Лидо продает свое платье, чтобы спасти Алиму Копей

Казнет в тревоге следит за судьбой полуторагодовалой Алимы Копей. В марте этого года девочка ударилась копчиком — банальная, казалось бы, травма, о которой обычно забывают на следующий день. Однако не в случае Алимы.

Источник: Nur.kz

У ребенка диагностировали рак, передает NUR.KZ. Предварительный диагноз Алимы «Злокачественная сакрококцигеальная тератома (тип 3) с фораминальным отверстием, поражением крестцового позвоночного канала и лимфоузлов, метастаз в легких» (более 50% тела ребенка поражено раком).

В данный момент Алима находится на обследовании в Сеуле, где врачами предпринимаются попытки спасения жизни девочки. Нужны средства на лечение в Германии (приблизительно от 100 тысяч евро). Некоторые казахстанские звезды подключились к процессу помощи не словом, а делом.

К примеру, певица Лидо выставила на продажу свое роскошное и очень дорогое платье, которое было надето ею всего раз для съемок клипа. Вырученные за продажу наряда деньги будут перечислены на лечение Алимы.

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