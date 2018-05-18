Лидо продает свое платье, чтобы спасти Алиму Копей

Источник: Nur.kz

У ребенка диагностировали рак, передает NUR.KZ. Предварительный диагноз Алимы «Злокачественная сакрококцигеальная тератома (тип 3) с фораминальным отверстием, поражением крестцового позвоночного канала и лимфоузлов, метастаз в легких» (более 50% тела ребенка поражено раком).

В данный момент Алима находится на обследовании в Сеуле, где врачами предпринимаются попытки спасения жизни девочки. Нужны средства на лечение в Германии (приблизительно от 100 тысяч евро). Некоторые казахстанские звезды подключились к процессу помощи не словом, а делом.