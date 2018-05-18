Бывшего главу ЖКХ столичной мэрии приговорили к 7 годам лишения свободы

Его осудили за незаконную передачу квартиры в историческом центре столицы.

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Как пишет портал crimemoldova.com, недвижимость площадью 270 квадратных метров стала собственностью бывшего замдиректора управления таможенного контроля Саввы Маймеску в 2006 году.

Несмотря на решение муниципального совета о передачи этой недвижимости предприятию, супруги Маймеску стали владельцами дома, заплатив всего 19 тысяч леев.