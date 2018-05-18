Бывшего главу ЖКХ столичной мэрии приговорили к 7 годам лишения свободы
К семи годам лишения свободы приговорили бывшего главу управления
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К семи годам лишения свободы приговорили бывшего главу управления
Его осудили за незаконную передачу квартиры в историческом центре столицы.
Как пишет портал crimemoldova.com, недвижимость площадью 270 квадратных метров стала собственностью бывшего замдиректора управления таможенного контроля Саввы Маймеску в 2006 году.
Несмотря на решение муниципального совета о передачи этой недвижимости предприятию, супруги Маймеску стали владельцами дома, заплатив всего 19 тысяч леев.
Журналисты издания отмечают, что Петру Гонтя виновным себя не признает и оспорит решение суда в Апелляционной палате.