Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Блогер пародирует знаменитостей, «одеваясь» в еду
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Россия предъявила претензии Казахстану
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России
Василевский снова украл победу у Овечкина и Кузнецова
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
10Столкновения на границе сектора Газа
16:27 (мск), источник: РИА Новости

На Сахалине в новом перинатальном центре вновь обвалился потолок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая — РИА Новости. В новом перинатальном центре в Южно-Сахалинске, который открылся в апреле, снова обвалилась часть подвесного потолка, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

Источник: РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая — РИА Новости. В новом перинатальном центре в Южно-Сахалинске, который открылся в апреле, снова обвалилась часть подвесного потолка, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

В конце апреля похожий случай произошёл в помещении ординаторской. За несколько дней до этого во время инспекционной поездки активистов ОНФ в перинатальный центр на главу местного ОНФ с потолка упал провод.

После инцидентов в перинатальном центре провели полное обследование всех потолочных креплений. В региональном министерстве здравоохранений сообщили, что в ходе обследования проблем с потолочными конструкциями выявлено не было.

В этот раз причиной обрушения стал засор трубы канализации, которая проложена на втором этаже над подвесными потолком, уточнили в ведомстве.

«Причиной стали посторонние предметы — памперсы и тряпки, засорившие систему. В связи с засором в одном из стыков просочилась жидкость и размочила потолочные плиты, в результате небольшой участок был деформирован», — сообщили журналистам в региональном минздраве.

Проблема с трубой в данный момент решена, потолочную плитку заменили, добавили в ведомстве.

Областной перинатальный центр был открыт в апреле, его общая площадь 32 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства составила четыре миллиарда рублей. Перинатальный центр включает отделения медицинской генетики, перенатальной диагностики, патологии беременных, новорожденных, родовое и послеродовое, а также операционные и реанимационные залы. Работает стационар на 130 коек, а также консультативная поликлиника. Родовое отделение имеет 12 индивидуальных родильных залов. В ходе недавнего визита в учреждение губернатор региона Олег Кожемяко распорядился устранить ряд недоработок. В частности, в отдельных помещениях требуется настройка электрооборудования и телефонной связи.

 Италия взяла ЕС в заложники и требует немедленно снять санкции с РФ
Трамп доигрался в давление на КНДР: США проигрывают в третий раз
Путин подписал указы о назначении нового правительства
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
В Госдуму внесли законопроект о трех президентских сроках подряд
Как расследовали крупнейший теракт в советской истории
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь