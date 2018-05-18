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08:18 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В аварии в Челябинске пострадали пассажиры автобуса

ДТП произошло накануне, 17 мая, около девяти вечера на улице Молодогвардейцев, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка.

Источник: Reuters

29-летняя автомобилистка на KIA Rio не справилась с управлением при повороте направо, то есть не заняла крайнее правое положение на дороге, и в итоге машина столкнулась с маршрутным ЛиАЗом № 16.

В результате аварии пострадали пассажиры автобуса: 71-летняя женщина и 55-летний мужчина. Они получили небольшие травмы. После осмотра врачей, обоим рекомендовано амбулаторное лечение.

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