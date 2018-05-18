В аварии в Челябинске пострадали пассажиры автобуса
ДТП произошло накануне, 17 мая, около девяти вечера на улице Молодогвардейцев, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
ДТП произошло накануне, 17 мая, около девяти вечера на улице Молодогвардейцев, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
29-летняя автомобилистка на KIA Rio не справилась с управлением при повороте направо, то есть не заняла крайнее правое положение на дороге, и в итоге машина столкнулась с маршрутным ЛиАЗом № 16.
В результате аварии пострадали пассажиры автобуса: 71-летняя женщина и 55-летний мужчина. Они получили небольшие травмы. После осмотра врачей, обоим рекомендовано амбулаторное лечение.