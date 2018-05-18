Противницу строительства мусоросжигательного завода в Казани оштрафовали на 10 тыс. рублей за проведение собрания, превратившегося в митинг

«Г. Халилова признана виновной по ст. 20.2 ч.5 КОАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и оштрафована на 10 тыс. рублей», — сказала агентству «Интерфакс-Поволжье» участник инициативной группы против строительства МСЗ Вера Керпель.

В. Керпель уточнила, что собрание жителей проходило в жилом комплексе «Салават Купере» 25 марта, в нем приняли участие около 500 человек, которые обсуждали вопрос о строительстве мусоросжигательного завода в Казани.

В постановлении суда говорится, что Г. Халилова публично высказывалась, выкрикивала лозунги — «Мы против мусоросжигательного завода», «Это наш город» и «Мы хотим чистого воздуха вокруг себя». Также она также выдвигала требования о необходимости запрета строительства мусоросжигательного завода, призывала собравшихся принять участие в митинге в поддержку несогласия строительства МСЗ в посёлке Осиново.