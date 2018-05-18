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13:10 (мск), источник: Интерфакс

Противницу строительства мусоросжигательного завода в Казани оштрафовали на 10 тыс. рублей за проведение собрания, превратившегося в митинг

Казань. 18 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Суд в Казани оштрафовал активистку движения Гузель Халилову, выступающую против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ).

«Г. Халилова признана виновной по ст. 20.2 ч.5 КОАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и оштрафована на 10 тыс. рублей», — сказала агентству «Интерфакс-Поволжье» участник инициативной группы против строительства МСЗ Вера Керпель.

В. Керпель уточнила, что собрание жителей проходило в жилом комплексе «Салават Купере» 25 марта, в нем приняли участие около 500 человек, которые обсуждали вопрос о строительстве мусоросжигательного завода в Казани.

В постановлении суда говорится, что Г. Халилова публично высказывалась, выкрикивала лозунги — «Мы против мусоросжигательного завода», «Это наш город» и «Мы хотим чистого воздуха вокруг себя». Также она также выдвигала требования о необходимости запрета строительства мусоросжигательного завода, призывала собравшихся принять участие в митинге в поддержку несогласия строительства МСЗ в посёлке Осиново.

«Данное мероприятие из собрания перешло в митинг. Уведомление о проведении публичного мероприятия в форме “митинга” в письменной форме в исполком Казани не подавалось и не было согласовано». Тем самым нарушила ч.5 ст. 20.2 КОАП РФ, — указывается в документе суда.

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