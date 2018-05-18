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08:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В Магнитогорске из-за угрозы взрыва эвакуировали школу

В Магнитогорске эвакуировали школу. Инцидент произошел в школе № 10 утром 18 мая, сообщили Накануне.RU в правоохранительных органах города.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что из здания вывели всех учеников и учителей — всего более 700 человек.

В данный момент спецслужбы проверяют здание на наличие взрывных устройств, в школе никого нет, никакой угрозы жизни и здоровью детей нет.

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