В Магнитогорске из-за угрозы взрыва эвакуировали школу
В Магнитогорске эвакуировали школу. Инцидент произошел в школе № 10 утром 18 мая, сообщили Накануне.RU в правоохранительных органах города.
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В Магнитогорске эвакуировали школу. Инцидент произошел в школе № 10 утром 18 мая, сообщили Накануне.RU в правоохранительных органах города.
Известно, что из здания вывели всех учеников и учителей — всего более 700 человек.
В данный момент спецслужбы проверяют здание на наличие взрывных устройств, в школе никого нет, никакой угрозы жизни и здоровью детей нет.