ГИБДД Башкирии уточнила данные по погибшим в ДТП на трассе Уфа-Оренбург
Госавтоинспекция Башкирии уточнила данные по погибшим в ДТП, произошедшем накануне на трассе
Госавтоинспекция Башкирии уточнила данные по погибшим в ДТП, произошедшем накануне на трассе
— Шесть человек из «Ларгуса», включая водителя, погибли на месте столкновения. Три из них — женщины, одна из которых жительница столицы республики. Предварительно известно, что транспортные средства следовали со стороны Уфы в направлении Оренбурга, трактор ехал впереди. Причины аварии будут установлены в ходе следствия, — рассказали в ГИБДД по РБ.
Напомним, ДТП произошло в Аургазинском районе на 93-м километре автодороги Уфа — Оренбург. Трактор, под управлением 48-летнего работника предприятия Толбазов, ехал впереди «Лады Ларгус», за рулем которого находился 35-летний житель Оренбурга. Причина столкновения устанавливается.