ГИБДД Башкирии уточнила данные по погибшим в ДТП на трассе Уфа-Оренбург

— Шесть человек из «Ларгуса», включая водителя, погибли на месте столкновения. Три из них — женщины, одна из которых жительница столицы республики. Предварительно известно, что транспортные средства следовали со стороны Уфы в направлении Оренбурга, трактор ехал впереди. Причины аварии будут установлены в ходе следствия, — рассказали в ГИБДД по РБ.