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08:47 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

ГИБДД Башкирии уточнила данные по погибшим в ДТП на трассе Уфа-Оренбург

Госавтоинспекция Башкирии уточнила данные по погибшим в ДТП, произошедшем накануне на трассе Уфа-Оренбург. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе.

— Шесть человек из «Ларгуса», включая водителя, погибли на месте столкновения. Три из них — женщины, одна из которых жительница столицы республики. Предварительно известно, что транспортные средства следовали со стороны Уфы в направлении Оренбурга, трактор ехал впереди. Причины аварии будут установлены в ходе следствия, — рассказали в ГИБДД по РБ.

Напомним, ДТП произошло в Аургазинском районе на 93-м километре автодороги Уфа — Оренбург. Трактор, под управлением 48-летнего работника предприятия Толбазов, ехал впереди «Лады Ларгус», за рулем которого находился 35-летний житель Оренбурга. Причина столкновения устанавливается.

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