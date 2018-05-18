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08:55 (мск), источник: Восток Медиа

Курица под прицелом: в Хабаровском крае бройлеров проверяют на птичий грипп

Из-за вспышки птичьего гриппа в Приморье ветеринарные службы Хабаровского края начали пристальнее следить за ввозимым мясом. Сотрудники Россельхознадзора будут устраивать выборочные проверки продукта. В регионе объявили карантин по птичьему гриппу.

Источник: Reuters

Приморские куры заразились вирусом птичьего гриппа типа H9, который не вызывает опасности для человека. Всю продукцию, которая успела попасть в магазины Хабаровского края, сейчас проверяют специалисты.

«Пока, на данный момент, не выявлено ничего. Продукции, в принципе, сейчас на складах не очень-то и много — в связи с закрытием данного предприятия», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» заместитель начальника управления ветеринарии Россельхознадзора по Хабаровскому краю Вячеслав Завилохин.

Представители контролирующих структур и других ведомств проверили уже около 700 частных подворий края и пока не нашли признаков птичьего гриппа. Также в регионе усилили контроль за ввозом кормов из Амурской области и Сибири. В Приморье к болезни бройлеров могло привести некачественное питание и последующее снижение иммунитета, поэтому сейчас птицам уделяют большое внимание.

«Чаще будем сейчас отбирать сыворотку крови. Отправлять как в нашу хабаровскую лабораторию, так и в уссурийскую лабораторию, где у нас постоянно, раз в квартал, отслеживают именно по эпизоотии, по заболеваниям, которые могут возникнуть», — поделилась заместитель генерального директора ОАО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский» по ветеринарии Наталья Антонюк.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Приморском крае на птицефабрике в Надеждинском районе зарегистрировали вспышку птичьего гриппа. Всех больных кур в регионе придётся сжечь. Заболевших гриппом работников на птицефабрике не нашли.

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