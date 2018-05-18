Курица под прицелом: в Хабаровском крае бройлеров проверяют на птичий грипп

Приморские куры заразились вирусом птичьего гриппа типа H9, который не вызывает опасности для человека. Всю продукцию, которая успела попасть в магазины Хабаровского края, сейчас проверяют специалисты.
«Пока, на данный момент, не выявлено ничего. Продукции, в принципе, сейчас на складах не
«Чаще будем сейчас отбирать сыворотку крови. Отправлять как в нашу хабаровскую лабораторию, так и в уссурийскую лабораторию, где у нас постоянно, раз в квартал, отслеживают именно по эпизоотии, по заболеваниям, которые могут возникнуть», — поделилась заместитель генерального директора ОАО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский» по ветеринарии Наталья Антонюк.
РИА «Восток-Медиа» писало, что в Приморском крае на птицефабрике в Надеждинском районе зарегистрировали вспышку птичьего гриппа. Всех больных кур в регионе придётся сжечь. Заболевших гриппом работников на птицефабрике не нашли.