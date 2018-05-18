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08:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Горе-мать из Троицка отправится в колонию на полгода за неуплату алиментов

В Троицке многодетную мать приговорили к 6 месяцам в колонии-поселении за неуплату алиментов. У 41-летней ранее судимой гражданки трое детей — двое взрослых и один 14-летний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

«Родительских прав она была лишена, в ноябре 2013 года суд вынес приказ о взыскании с нее алиментов на всех детей в размере 1/3 от дохода. Но женщина не приняла данный факт как руководство к действию, мер к трудоустройству не предпринимала, продолжая вести привычный для нее образ жизни. В ноябре 2016 года женщина была привлечена к административной ответственности, суд назначил ей полгода исправительных работ. В мае 2017 года она была осуждена уже по уголовной статье, а через два месяца последовал второй приговор по этой же статье, поскольку за все это время с момента привлечения к административной ответственности ребенку не было направлено ни копейки», — отметили в УФССП.

По совокупности наказания окончательно ей было назначены исправительные работы сроком один год. Но и этот приговор не достигнул цели, в результате дознавателем Троицкого отдела судебных приставов было возбуждено в отношении женщины уже третье уголовное дело.

Стоит отметить, что долг матери составляет 580 тыс. рублей.

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