Горе-мать из Троицка отправится в колонию на полгода за неуплату алиментов

«Родительских прав она была лишена, в ноябре 2013 года суд вынес приказ о взыскании с нее алиментов на всех детей в размере 1/3 от дохода. Но женщина не приняла данный факт как руководство к действию, мер к трудоустройству не предпринимала, продолжая вести привычный для нее образ жизни. В ноябре 2016 года женщина была привлечена к административной ответственности, суд назначил ей полгода исправительных работ. В мае 2017 года она была осуждена уже по уголовной статье, а через два месяца последовал второй приговор по этой же статье, поскольку за все это время с момента привлечения к административной ответственности ребенку не было направлено ни копейки», — отметили в УФССП.