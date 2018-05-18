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08:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии смягчил приговор террористу

Мужчина планировал взорвать автобус в столице республики.

Верховный суд Башкирии смягчил приговор мужчине, планировавшему взорвать автобус в Уфе, сообщает портал «Российское агентство правовой и судебной информации».

Известно, что весной 2015 года осужденный вместе со своими подельниками планировал устроить взрыв пассажирского автобуса в Уфе. Террористы принимали участие в деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство». Таким образом террористы хотели оказать давление на органы местной власти. Благодаря работе сотрудников правоохранительных органов трагедии удалось избежать. В домах радикалов нашли оружие и взрывчатку.

В итоге один из бандитов получил приговор в 16 лет тюрьмы и 200 тысяч штрафа, но в Верховном суде республики его адвокату удалось отменить штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год. Известно, что у него на иждивении у осужденного находятся пять малолетних детей.

Адвокат оперировал тем, что между всеми участниками группы не было никакой связи через мессенджеры или сотовый телефон.

Остальные участники группы получили 13 и 10 лет тюремного заключения в колониях общего и строго режима. Им также удалось снизить сумму штрафов.

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