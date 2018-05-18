ЧП в Иркутской области: из-за поджога авто едва не сгорели два садоводства
Пожарные успели остановить пламя в нескольких метрах от дачных домов.
Пожарные успели остановить пламя в нескольких метрах от дачных домов.
— Горим! У нас тут поле полыхает! — позвонили дачники в пожарную охрану Нижнеудинска. Поздно вечером в пятницу, 18 мая, пламя вплотную подошло к их домам. Если бы не этот звонок, то сгорели бы десятки строений.
Оказалось, что под угрозой были сразу два садоводства «Домостроитель» и «Черняев Луг». Огонь мог в любую минуту перейти границу и перекинуться на участки.
— Вечером были сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, — сообщают в
Подобные случаи, когда пожар происходит по вине человека не редки. Так, на прошлой неделе в городе Братске была похожая история. Загорелась сухая трава вблизи жилых домов. а все