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09:43 (мск), источник: Комсомольская правда

ЧП в Иркутской области: из-за поджога авто едва не сгорели два садоводства

Пожарные успели остановить пламя в нескольких метрах от дачных домов.

Источник: Комсомольская правда

— Горим! У нас тут поле полыхает! — позвонили дачники в пожарную охрану Нижнеудинска. Поздно вечером в пятницу, 18 мая, пламя вплотную подошло к их домам. Если бы не этот звонок, то сгорели бы десятки строений.

Оказалось, что под угрозой были сразу два садоводства «Домостроитель» и «Черняев Луг». Огонь мог в любую минуту перейти границу и перекинуться на участки.

— Вечером были сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Из-за этого пламя быстро распространилось на огромные площади и уже почти приблизилось к дачным участкам.

Позже выяснилось, что причина — сгоревший автомобиль. Он был в очаге пожара, от него огонь перекинулся на сухую траву. Очевидно, преступники угнали машину, оставили ее в поле и подожгли. Сейчас виновников разыскивают. Их ждет наказание.

Подобные случаи, когда пожар происходит по вине человека не редки. Так, на прошлой неделе в городе Братске была похожая история. Загорелась сухая трава вблизи жилых домов. а все из-за непотушенной сигареты, которую бросил на обочину один нетрезвый житель города гидростроителей. В результате от огня пострадал сам мужчина и едва не сгорели строения. Ситуацию спасла бдительность очевидцев, которые вовремя позвонили на номер спасения.

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