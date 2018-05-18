ЧП в Иркутской области: из-за поджога авто едва не сгорели два садоводства

Источник: Комсомольская правда

— Горим! У нас тут поле полыхает! — позвонили дачники в пожарную охрану Нижнеудинска. Поздно вечером в пятницу, 18 мая, пламя вплотную подошло к их домам. Если бы не этот звонок, то сгорели бы десятки строений.

Оказалось, что под угрозой были сразу два садоводства «Домостроитель» и «Черняев Луг». Огонь мог в любую минуту перейти границу и перекинуться на участки.

— Вечером были сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Из-за этого пламя быстро распространилось на огромные площади и уже почти приблизилось к дачным участкам.

Позже выяснилось, что причина — сгоревший автомобиль. Он был в очаге пожара, от него огонь перекинулся на сухую траву. Очевидно, преступники угнали машину, оставили ее в поле и подожгли. Сейчас виновников разыскивают. Их ждет наказание.