В Перми произошло два ДТП с участием такси

Сразу два ДТП с участием автомобилей такси произошли в Перми. Первая авария случилась ранним утром на пересечении улицы Мильчакова с шоссе Космонавтов. Около восьми утра такси протаранило столб. Автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет, сообщает Пермская дирекция дорожного движения.