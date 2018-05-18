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09:43 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми произошло два ДТП с участием такси

Аварии произошли на пересечении улицы Мильчакова с шоссе Космонавтов и в микрорайоне Вышка-2.

Сразу два ДТП с участием автомобилей такси произошли в Перми. Первая авария случилась ранним утром на пересечении улицы Мильчакова с шоссе Космонавтов. Около восьми утра такси протаранило столб. Автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет, сообщает Пермская дирекция дорожного движения.

Второй случай произошел в микрорайоне Вышка-2. Два автомобиля такси, по всей видимости, не поделили дорогу, в результате чего произошло столкновение. Одна из легковушек получила серьезные повреждения передней части машины.

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