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10:07 (мск), источник: Югополис

​В Славянском районе Кубани в реке утонула девушка

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась подруга пропавшей жительницы города.

Она сообщила, что была с пропавшей на берегу реки Протоки. Ее подруга пошла купаться и утонула. На место ЧП выехали оперативно-следственная группа, спасатели и водолазы, осмотревшие дно реки.

Тело погибшей обнаружили 16 мая в реке в районе «Сада-Гиганта». Проводятся опознание и доследственная проверка: об этом пишет газета «Заря Кубани», ссылаясь на Славянский межрайонный СО СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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