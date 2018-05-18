В Славянском районе Кубани в реке утонула девушка
По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась подруга пропавшей жительницы города.
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По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась подруга пропавшей жительницы города.
Она сообщила, что была с пропавшей на берегу реки Протоки. Ее подруга пошла купаться и утонула. На место ЧП выехали
Тело погибшей обнаружили 16 мая в реке в районе «Сада-Гиганта». Проводятся опознание и доследственная проверка: об этом пишет газета «Заря Кубани», ссылаясь на Славянский межрайонный СО СУ СК РФ по Краснодарскому краю.