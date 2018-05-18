Главу профсоюза осудили на 3,5 года за обман учителей под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в январе 2016 года к главе профсоюза обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы с просьбой помочь в улучшении жилищных условий. Мужчина не имел возможности посодействовать ей, но, тем не менее, «откликнулся». Он предложил педагогу написать заявление на свое имя об оказании помощи и принести документы. Спустя время Радченко сообщил учительнице, что по ее заявлению якобы принято положительное решение о предоставлении служебного жилья и сказал, что для ускорения процедуры необходимо дать 30 000 рублей. Деньги, по его словам, необходимы были для погашения долга за ЖКУ от предыдущих жильцов. Педагог передала их, но жилья так и не дождалась. Примерно также он обманул в 2016 году еще шесть учителей. Он обещал им помощь не только с жильем, но и путевками в детские лагеря и санатории.