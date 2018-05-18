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10:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Четыре дачных участка затопило в Новосибирской области

Текущий уровень воды в Оби не превышает критический уровень и составляет 355 сантиметров, об этом сообщается на портале Систем жизнеобеспечения Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

Четыре дачных участка затопило в Новосибирской области, об этом сообщается на портале Систем жизнеобеспечения Новосибирска.

«Текущий уровень реки Обь по Новосибирскому водомерному посту составляет 355 см (-2см).

Согласно многолетним наблюдениям, возможно подтопление отдельных дачных участков Первомайского района — прежде всего СНТ «Геолог». На данный момент подтопленных дачных участков СНТ «Геолог» — 4, — говорится на сайте.

Напомним, круглосуточные наблюдательные посты работают на всех опасных направлениях в Новосибирской области. На реках Иня и Карасук взорвали 24 участка, где начали образоваться заторы льда. В поселках и дачных обществах проверили системы оповещения. При самом плохом сценарии вода может зайти в 17 населенных пунктов. В апреле паводковые воды затопили автомобильный мост в селе Жуланка.

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