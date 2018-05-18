Четыре дачных участка затопило в Новосибирской области, об этом сообщается на портале Систем жизнеобеспечения Новосибирска.

Напомним, круглосуточные наблюдательные посты работают на всех опасных направлениях в Новосибирской области. На реках Иня и Карасук взорвали 24 участка, где начали образоваться заторы льда. В поселках и дачных обществах проверили системы оповещения. При самом плохом сценарии вода может зайти в 17 населенных пунктов. В апреле паводковые воды затопили автомобильный мост в селе Жуланка.